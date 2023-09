Erste Quali-Runde für Staatsmeisterschaft in Zurndorf

Das Gelände des Reitvereins Zurndorf bot ausreichend Platz für das große Turnier der Zurndorfer Schützen. 150 Athleten schossen im Neusiedler Bezirk um die Wette.

In der Kategorie Langbogen waren in der Altersklasse über 50 Manuela Berger mit 223 Punkten bei den Frauen und Ingmar Spendier bei den Männern mit 313 Punkten am Siegerpodest. In der allgemeinen Klasse schoss sich Geraldine Ellermann mit 380 Punkten und Robert Engel mit 412 Punkten auf Platz eins.

Heidemarie Bursch und Peter Neuberger bekamen Gold in der Altersklasse über 65 in der Kategorie „Traditional“ mit respektive 260 und 314 Punkten. Bei den über 50-Jährigen brillierten Doris Pointiger bei den Damen und Manfred Laimer bei den Herren. Sieger der allgemeinen Klassen waren in dieser Kategorie Claudia Weinberger mit 458 Punkten und Wolfgang Probst mit 467 Punkten.

Gold bei den Blankbogenschützen über 65 holte sich Bernhard Pabst mit 374 Punkten und bei den über 50-Jährigen Elisabeth Grube mit 389 Punkten und Gerhard Hofbauer mit 457 Punkten. Die allgemeinem Klasse gewannen Christian Klein-Weinberger mit 461 Punkten und bei den Damen Rosmarie Leitner mit 466 Punkten, womit sie über 100 Punkte über der Zweitplatzierten liegt.

Mit ihren „Compound“-Bögen konnten sich in der Altersklasse über 50 Sabine Böhm mit 269 und Arnulf Begusch mit 530 Punkte an die Spitze setzen. Bei den Allgemeinen kam Martina Kirsch mit 489 Punkten und Nico Wiener mit 596 Punkten auf den ersten Platz.

Das Turnier in Zurndorf war das erste einer Reihe weiterer, welche entscheidend für die Qualifikation am Bundesbewerb sein werden. Die besten drei Turnierergebnisse werden pro Schütze gewertet. Die besten 24 je Kategorie werden im August nächsten Jahres im Finale um die Staatsmeisterschaft gegeneinander in Luftenberg antreten. Dafür werden die drei besten Turnierergebnisse pro Schütze herangezogen. Das nächste Turnier findet am 30. September in Niederösterreich statt.