Großer Andrang bei Nachwuchsturnier in Zurndorf

Der YoA-Cup (Youth of Archery Cup oder zu Deutsch: Bogenschützenjugendcup) fand am Samstag in Zurndorf statt. Mit 46 Jugendlichen bis 21 Jahren an den Bögen war diese Auflage des Nachwuchsturnieres diejenige mit den meisten Teilnehmern bisher. Es wurden erstmalig via App alle Daten eingespielt und waren für alle Anwesenden über diese einsehbar.

Die folgenden Schützen traten in der Kategorie „Traditional“ an: Bei den unter 13-Jährigen holte sich Sham Sikh Mohammad bei den Mädchen, Dominik Pekovics bei den Jungen, Gold. In der Altersklasse unter 15 siegten Rebecca Schultz und Maximilian Berger.

Pascal Kratochwil gewann bei den Männern unter 21 und bei den Damen setzte sich Heidemarie Bursch durch. In der Klasse „Langbogen“ konnte Barbara Reisinger 186 Punkte bei den unter 21-Jährigen erzielen.

Vier Mal Doppelmedaillen für Nickelsdorfer

Am Wochenende zuvor fuhren die Schützen des BSV Nickelsdorf nach Nußdorf in Oberösterreich zur österreichischen Jugendmeisterschaft in 3D und Feld. Alle vier Nachwuchsschützen aus Nickelsdorf traten mit „Traditional“-Bögen an.

Beim WA 3D YoA Cup wurden Pascal Kratochwil österreichischer Meister der unter 18-Jährigen und Maximilian Berger Vizemeister der unter 15-Jährigen. Nayla Pusemann und Luca Mahr holten sich die Bronzemedaille in der U10 und U13 respektive.

Beim Bewerb am Feld holten sich die Nachwuchsschützen wieder jeweils in den gleichen Altersklassen eine Top-Positionierung. Pascal Kratochwil und Luca Mahr schießen sich auf den Rang österreichischer Meister und Maximilian Berger sowie Nayla Pusemann dürfen sich österreichische Vizemeister nennen.