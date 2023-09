Nickelsdorf: Challenge mit nur einem Pfeil

Der BSV Nickelsdorf ließ sich für seine Mitglieder etwas Besonderes einfallen und veranstaltete zum ersten Mal eine Bowhunter Challenge. Bei einem kniffligen Parcours mit 15 Zielen gab es zum Teil versteckte 3D-Tiere, die mit nur einem Pfeil zu bewältigen waren. „Es hat Jung und Alt Spaß gemacht“, freute sich Obfrau Irmgard Pahr. „Wir werden das sicher wieder veranstalten.“ Insgesamt waren 45 Mitglieder und vier Gastschützen mit dabei. Zum Abschluss gab es ein spannendes Pendelschießen. Dabei wurde mit Pfeil und Bogen auf ein bewegtes Ziel gefeuert.

Foto: privat

Die Nickelsdorfer konzentrieren sich nun auf die nächsten Events. Mit Nayla Pusemann, Luca Mahr, Maximilian Berger und Pascal Kratochwil sind vier Schützen aus der eigenen Jugend am kommenden Wochenende bei der „Österreichischen Meisterschaft Jugend WA 3D“ und der „Österreichischen Jugend WA Feld Meisterschaft“ des BSV Kremstal gemeldet. An die 130 Kinder und Jugendliche matchen sich in den beiden Wettbewerben.

Am 9. September wird der BSV Nickelsdorf mit rund 30 Mitgliedern beim Sternturnier des BSV Zurndorf teilnehmen.