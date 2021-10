Treffsichere Zurndorfer

Zwei Bogenschützen des BSV Zurndorf waren am Wochenende in Kärnten im Einsatz. Pascal (l.) und Mario Kratochwil statteten dem BSC Wörthersee einen Besuch ab und gingen bei den letzten beiden Turnieren des AAA-Cups an den Start. Beide BSV-Schützen lieferten schon in der vorletzten Runde eine starke Leistung ab und schossen sich so die Silbermedaille.

BVZ Redaktion Erstellt am 24. Oktober 2021 | 01:34