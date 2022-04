Bogensport BSV Nickelsdorf: Schützen geehrt

Gebührend. Die Bogenschützen des BSV Nickelsdorf wurden vom ASVÖ für ihre Erfolge geehrt. Foto: BVZ

I m Zuge der ASVÖ-Meisterehrung in Winden wurden Ende März 146 Sportler aus den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl am See für ihre Erfolge im Jahr 2021 ausgezeichnet.