Bogensport Premiere von Katrin Göltl und Alexander Schultz bei Meisterschaft

Das Zurndorfer Duo Katrin Göltl und Alexander Schultz in Wels. Foto: zVg/BSV Zurndorf.

A m Sonntag waren Katrin Göltl und Alexander Schultz vom BSV Zurndorf bei der Österreichischen Meisterschaft WA Indoor in der Messehalle in Wels. Sie sind die ersten des Vereins, die an diesem Großevent teilgenommen haben.