BOGENSCHIESSEN Unter strengen Hygieneauflagen startet der ASKÖ BSV Zurndorf am Wochenende wieder den Trainingsbetrieb für die Kinder- und Jugendgruppen.

Nicht nur bei den eingesessenen Nachwuchs-Schützen fliegen die Pfeile wieder, auch Neulinge sind in Zurndorf willkommen: „Für all jene Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre, die auch mal in die Welt des Bogensports hineinschnuppern möchten und eine Probestunde bei uns absolvieren möchten, stehen wir nach Vereinbarung zur Verfügung“, heißt es vom BSV.

Das erste Highlight am Platz des BSV Zurndorf im heurigen Jahr findet in weniger als einem Monat statt. Am 24. April lädt der Österreichische Bogensportverband (ÖBSV) zum ersten österreichischen Bogensporttag. Mit diesem sollen neue Interessenten den Sport näher kennenlernen und mit Rat und Tat der Vereinsmitglieder „in die Welt des Bogensports hineinschnuppern“.

Die Teilnahme am Bogensporttag ist kostenlos. Interessenten können sich auf Facebook oder per Mail anmelden: schwiebogenschuetzen@gmail.com