Die ersten Entscheidungen fielen bereits am ersten Turniertag in den U8-Bewerben. Bei den Girls gewann die Oberpullendorferin Saskia Feucht (TC Sport-Hotel-Kurz), bei den Burschen verteidigte Julian Szankowich (TC Parndorf) durch einen knappen Finalsieg gegen Rafael Kaiser (ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt) seinen Titel aus der Halle erfolgreich.

Bei den Girls U9 gewann Isabella Hauenschild (ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt) im Endspiel mit 4:2, 4:0 gegen ihre Teamkollegin Sofie Gral. Dritte wurde U9-Hallen-Landesmeisterin Hanna Kopfer (UTC Raika Güssing).

Sehr spannend verlief der Bewerb Boys U9. Hier behielt Henri Mayer (ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt) in einem sehenswerten Endspiel gegen den gebürtigen Oberwarter Theo Kojnek (TC Nickelsdorf) mit 4:3 und 4:1 die Oberhand und sicherte sich seinen ersten Landesmeistertitel. Dritter wurde Emil Lamprecht vom UTC Sieggraben. Der Schlusspunkt unter die Landesmeisterschaften wurde am Sonntag mit der U11 gesetzt. Der erst neunjährige Anton Kahlig (ASKÖ TC Energie Burgenland/Eisenstadt) gewann gegen Jonas Lackner und Nick Weinhandl glatt in zwei Sätzen.