Andau-Coach Tischler: Ab auf die Tribüne

Erst Gelb, dann Rot. Andaus Coach Christoph Tischler fing sich in Rudersdorf zwei Karten ein und muss nun gegen Deutschkreutz mit einem „silent coaching“ von der Tribüne aus Vorlieb nehmen. Doch was war passiert? Der Trainer konnte nur den Kopf schütteln. Die Gelbe Karte bekam er wegen Kritik. „Gehört kann der Linienrichter aber nichts haben. Der stand 70 Meter weit weg.“ Vielmehr störte den FC-Coach freilich der Rote Karton. Kurz vor Abpfiff passierte das Malheur. „Ich stand 25 Zentimeter außerhalb der technischen Zone.“ Das Gestikulieren in Richtung seiner Kicker sah der Linienrichter zudem als Provokation. „Das hatte aber sicher nicht ihm gegolten“, so Tischler.