Bitter für SC/ESV Parndorf: Felix Wendelin ist verletzt

Das Unglück passierte am Freitag am Schwadorfer Kunstrasenplatz. Kurz vor dem Training spielten die Parndorfer Kicker eine „Hösche“ und plötzlich blieb Felix Wendelin ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen. „Zunächst hat alles nicht so schlimm ausgeschaut. Felix hat dann eine knappe halbe Stunde mittrainiert“, berichtete Sportkoordinator Simon Knöbl.

Danach musste er aber aufgeben, „der Knöchel war angeschwollen.“ Knöbl und Co. vermuten nun eine gröbere Bänderverletzung, eine MR-Untersuchung steht noch aus. „Erst dann werden wir wissen, wie schlimm es ist.“ Ein Ausfall von Wendelin würde die Parndorfer in jedem Fall schwer treffen. Der Abwehrchef zählt seit Jahren zu den Fixgrößen in der Mannschaft. Ihn zu ersetzen wird wohl definitiv kein Zuckerschlecken.

Das weiß auch Knöbl, wenngleich er kalmiert: „Bis zum Meisterschaftsstart ist noch Zeit. Zum Glück.“ Was bedeutet: Wendelin hat noch seine Chance, rechtzeitig fit zu werden. Und gleichzeitig haben die Parndorfer die Möglichkeit, den Ernstfall ohne Wendelin in Testpartien zu erproben. In dieser Woche ist das aber nicht der Fall: Der SC/ESV hat vier Trainingseinheiten ohne Testspiel geplant. Am Wochenende haben die Kicker frei.