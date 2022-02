Glück im Unglück für Wendelin

Parndorfs Verteidiger Felix Wendelin zog sich am Kunstrasenplatz eine Knöchelverletzung zu. Nun ist es amtlich: Das Innenband ist gerissen, das Syndesmoseband ist aber „nur“ entzündet. „Das bedeutet, dass er bei idealer Behandlung vier bis sechs Wochen ausfällt. Im schlimmsten Fall hätten es drei Monate sein können“, berichtete Sportkoordinator Simon Knöbl.

Ansonsten gab es vergangene Woche Anfragen für 1B-Spieler, die aber direkt an die Kicker und nicht an den SC/ESV gerichtet wurden. „Die Spieler bleiben bei uns. Trotzdem finde ich es scheinheilig, wenn uns von den Vereinen vorgeworfen wird, dass wir ihre jungen Spieler abwerben und dann verwenden sie genau diese Methode, um sich Spieler von uns zu holen“, ärgerte sich Knöbl.