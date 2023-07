Halbturn: Tormaschine läuft

Erst 4:2 gegen Rohrbach, dann 11:0 gegen Podersdorf und zuletzt 7:2 gegen Nickelsdorf. Die Darbietungen der Halbturner können sich in der Sommervorbereitung sehen lassen. Die Torquote stimmt, auch wenn es freilich nur Freundschaftsspiele gegen unterklassige Klubs waren. „Natürlich darf man das nicht überbewerten“, weiß Sektionsleiter Werner Hoffmann die aktuellen Ergebnisse richtig einzuschätzen. „Aber es stimmt schon, dass wir in der Offensive mit unseren Neuzugängen variantenreicher geworden sind.“ Ob es mit dem Tore schießen auch in der Landesliga so gut klappt, wird sich wohl erst im Ernstfall eruieren lassen. Selbiges gilt freilich auch für die Stabilität in der Defensive. „So eine Belastungsprobe von der Qualität einer Landesliga hat sich die Abwehr noch nicht gestellt“, scheint der USV in unklare Gewässer vorzudringen. „Aber auch da denke ich, dass wir uns verstärkt haben und besser geworden sind“, so Hoffmann.

Mit der Vorbereitung zeigt sich Hoffmann überhaupt zufrieden, „auch wenn sie etwas untypisch abläuft.“ Der Grund dafür: Die Halbturner waren im Prinzip noch kein einziges Mal komplett und müssen wegen Präsenzdiensten, Ferialpraxis und Urlauben regelmäßig Spieler vorgeben.

In Sachen Verletzungen gibt es derzeit nur zwei betroffene Spieleraktien. Igor Paldan hat nach seinem Armbruch nach wie vor mit den Nachwirkungen zu kämpfen und kann nicht trainieren. Darüber hinaus hat sich Jonas Zinkl im ersten Testspiel verletzt. Beide sollen aber demnächst wieder fit und einsatzfähig sein.