Iida als erster Parndorfer Transfer

Werbung

Natürlich ist die Tinte noch nicht trocken. Doch der Transfer wird so gut wie fix über die Bühne gehen: Keisuke Iida wechselt von Ostligist Bruck zum SC/ESV Parndorf.

Dies bestätigte Sportkoordinator Simon Knöbl auf Anfrage der BVZ. Bei den Bruckern war durchgesickert, dass der 28-jährige Japaner seinen Wechselwunsch verkündete und in Parndorf anklopfte. „Das stimmt auch so“, berichtete Knöbl, der sich in den letzten Wochen mit „30 bis 40 Spieleranfragen“ beschäftigte. „Wir schauen uns natürlich interessante Spieler an. Faktum ist, dass derzeit großes Interesse bei den Kickern besteht, zu uns zu wechseln“, erfreut sich der SC/ESV offenbar eines Tabellenführer-Bonus.

Was Parndorf bei Iida überzeugte, sind seine Allrounder-Fähigkeiten. „Er kann offensiv praktisch alles spielen, kam aber auch schon in der Abwehrkette außen zum Einsatz.“ Zudem sei er ein charakterlich starker Spieler, „der gut zu uns passt“, so Knöbl. Vor Bruck kickte Iida bei Mauerwerk und Vienna und bringt damit jede Menge Ostliga-Erfahrung mit.

Aufgrund der Verletztenliste werden in Parndorf noch weitere Transfers folgen, hieß es von Vereinsseite.