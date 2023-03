Lösbare Lose für den Norden

Werbung

LEITHAPRODERSDORF - RITZING; FREITAG, 19.30 UHR. Nach dem Auftaktsieg in Bad Sauerbrunn will die Mannschaft von Trainer Peter Benes nun auch vor eigenem Publikum punkten. „Wenn wir wieder so eine Leistung abrufen können wie in der Vorwoche beziehungsweise bei der 1:0-Niederlage im Herbst in Ritzing, sind wir sicherlich kein Underdog. Die Mittelburgenländer sind keine schlechte Mannschaft wie sie gegen Parndorf gezeigt haben. Sie haben viele neue Spieler dazubekommen. Nach dem Sieg in Sauerbrunn werden wir daheim auch couragiert auftreten“, so Benes. Patrick Mozelt (Sprunggelenk) ist noch kein Thema. Stephan Heiss, Paul Eder (beide Knöchel) sollten wieder einsatzbereit sein. Hinter Mike Wölfer steht aber noch ein Fragezeichen.

HORITSCHON - SANKT MARGARETHEN; SAMSTAG, 15 UHR. Mit breiter Brust reist das Team von Coach Franz Lederer ins Mittelburgenland. „Horitschon hat auch nach dem Auftaktsieg Selbstvertrauen getankt, genauso wie wir. Das ist kein leichter Gegner, aber den gibt es in dieser Liga sowieso nicht. Wir werden wieder bis zum Schluss alles geben und hoffen, auch dort zumindest ungeschlagen wieder die Heimreise antreten zu können“, meint Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer. Sebastian Leszkovich fehlte noch krankheitsbedingt gegen Deutschreutz, sollte aber bis Samstag wieder fit sein.

SCHATTENDORF - KLINGENBACH; SAMSTAG, 17 UHR. Nach der Heimpleite gegen Pinkafeld will Trainer Wolfgang Hatzl mit seiner Elf wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. „Die Niederlage zum Start ist jetzt kein Beinbruch. Wir werden unsere Punkte machen. Es war nicht alles schlecht. Schattendorf steht mit dem Rücken zur Wand und will weg von da unten. Sie haben mehr Druck als wir. Ich hoffe, trotz unserer Ausfälle, auf ein positives Ergebnis“, so Hatzl. Goalgetter Alexander Hofleitner (Gelb-Rot) und Frantisek Lady (fünfte Gelbe Karte) sind gesperrt.

PARNDORF - MARKT ALLHAU; SAMSTAG, 18 UHR. Parndorf möchte den Ausrutscher gegen Ritzing prompt wiedergutmachen und visiert natürlich drei Punkte gegen den Südklub an. „Wir müssen einen negativen Doppelschlag vermeiden“, werden Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl und Co. darauf hinarbeiten, dass Ritzing nur ein Einzelfall bleibt. „Markt Allhau ist bei Standards stark. Da müssen wir aufpassen. Könnte ein Geduldsspiel werden“, so Knöbl. Gino Linhart ist gesperrt, der Rest sollte fit sein. Bei Markt Allhau sind Pavel Usakov und Oliver Tihanyi fraglich.

ANDAU - DEUTSCHKREUTZ; SONNTAG, 15 UHR. Andau bangt um Goalie Juraj Hajduch. „Sein Knöchel war geschwollen“, befürchtet Coach Christoph Tischler nach einem Schlag im Match gegen Rudersdorf Schlimmes. Der FC will natürlich nach dem Traumauftakt gleich nachlegen und erhofft sich drei Punkte. Druck verspüre man nicht. „Wir haben in Rudersdorf gezeigt, dass wir das erreichen können, was wir wollen. Gegen Deutschkreutz können wir das auch schaffen.“