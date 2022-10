Mario Wendelin: Der Gols-Bomber ist im Torfieber

Werbung

Endlich ist er wieder voll auf Zug! Mario Wendelin ist derzeit in der Offensive der Parndorfer gesetzt und das mit gutem Grund. Er traf nun in drei Partien en suite und beim 2:0 gegen Klingenbach sogar im Doppelpack. Was umso mehr verdutzt: Am Ende der Vorsaison verletzte sich der Golser Bomber und musste sich erst wieder zurückkämpfen. Und das ist ihm in beeindruckender Manier gelungen. Für Sportkoordinator Simon Knöbl ist das keine Überraschung, denn: „Er hat dafür viel investiert und hat Trainingseinheiten absolviert, als die Mannschaft eigentlich frei hatte.“ Dafür sei der 28-Jährige nun belohnt worden.

Wendelins Stärke: „Sehr gute Laufwege“

Was Knöbl abgesehen von der Torgefährlichkeit an seinem erfolgreichen Offensivmann schätzt? „Seine Laufwege sind wirklich sehr gut. Und er glänzt durch Einsatz und Spielintelligenz.“

Dass es für den Golser Bomber so gut läuft, kann der Betroffene selbst noch nicht so richtig einordnen.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum“, scherzte er im Gespräch mit der BVZ und legte gleich eine Wuchtel nach: „Vielleicht weil die anderen müde sind.“ Es stimme aber jedenfalls, dass er an seinem Comeback mit großem Ehrgeiz gearbeitet hatte. „Mir hat einmal jemand gesagt: Wenn du verletzt bist, dann musst du noch mehr geben.“