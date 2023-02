Parndorf: 1:6 macht keine Sorgen

Werbung

In der Vorwoche war es so weit: Parndorf testete erstmals den Ernstfall und duellierte sich in Eisenstadt auf Kunstrasen mit Kottingbrunn. Beim Anblick des Ergebnisses werden wohl einige Fans geschockt gewesen sein. Der Tabellenführer der Burgenlandliga verlor nämlich gegen den Vierten der niederösterreichischen Landesliga (mit Neusiedls Ex-Coach Zeljko Ristic) glatt mit 1:6.

Für Sportkoordinator Simon Knöbl war das kein Grund zur Panik. „Wir werden das weder über- noch unterbewerten“, lautete seine Analyse mit Verweis auf die Personalsituation. Zehnmal haben die Parndorfer in der zweiten Halbzeit getauscht. Zudem gab es vier Ausfälle von Beginn weg zu beklagen. Knöbl: „Es gibt Dinge zu besprechen. Aber wir wissen das Ergebnis richtig einzuschätzen.“

Parndorfer aktivieren einen „Live-Stream“

Nach dem Testmatch gegen Neusiedl am Mittwoch geht es für die Parndorfer am Samstag Vormittag nach Bratislava. Die Mannschaft von Coach Paul Hafner duelliert sich mit dem slowakischen Drittligisten Inter Bratislava (Anpfiff: 11 Uhr) – natürlich auf Kunstrasen.

Übrigens testen die Parndorfer dabei erneut ein neues Videosystem. „Wir wollen in Zukunft mehr Daten wie beispielsweise Anzahl der Schüsse oder Anzahl der Pässe sammeln“, erläuterte Knöbl. Auch ein Live-Stream wird möglich sein und befindet sich in der Testphase. „In der Meisterschaft können wir so zeitversetzt Spielsituationen analysieren und darauf reagieren.“ Für die Fans könnte der Live-Stream ebenso Realität werden.

Beim Match gegen Kottingbrunn kam das Videosystem bereits erfolgreich zum Einsatz. „Allerdings nur erste Hälfte. Dann war der Sturm zu stark und wir mussten das Ganze abbauen“, berichtete Knöbl.