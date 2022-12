Parndorf holt sich Duo

Werbung

Die Parndorfer haben sich zwei Geschenke in Form von Neuzugängen unter den Christbaum gelegt. Einer davon ist quasi ein verlorener Sohn, denn Peter Trimmel ist nach nur einer Halbsaison wieder zurück. Der 21-jährige Defensivmann probierte bei Ostligist SV Leobendorf sein Glück und schaffte dort auch sieben Einsätze. „Er hat sich weiterentwickelt und Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist er wieder bei uns“, berichtete Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl davon, dass Trimmel nie vom Radar des SC/ESV verschwunden ist. „Wir wissen, was er kann. Und natürlich können wir ihn in der Innenverteidigung nach wie vor sehr gut brauchen.“

Der zweite Neuzugang heißt Peter Schützenhöfer. Der 25-Jährige ist für das Mittelfeldzentrum geplant und war zuletzt bei Retz. Ein Seitenbandeinriss warf Schützenhöfer zurück, jetzt ist er aber wieder fit und möchte in Parndorf durchstarten. 76 Einsätze in der Regionalliga hat der Mittelfeldmotor in seiner Vita stehen und wird dem SC/ESV eine kräftige Portion Routine einimpfen.

Trimmel und Schützenhöfer sind bereits die Neuzugänge Nummer zwei und drei. Schon vor einem Monat sicherten sich die Parndorfer die Dienste des Ex-Bruckers Keisuke Iida.