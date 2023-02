Parndorf mit Sieg und Niederlage in Testspielen

Werbung

Der Test gegen Neusiedl wurde spontan eingeschoben. „Es war intensiv und schnell“, sah Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl eine gute Partie. Was ihn ärgerte, waren aber „ein paar naive Dinge“, die schlussendlich zur 0:3-Niederlage führten. „Es gab ein, zwei Pressings, die zu offensiv angelegt waren. Dadurch sind wir in Konter gelaufen.“ Zudem musste Knöbl feststellen, dass die Leistung nach den Auswechslungen im zweiten Durchgang stark nachließen. „Da hat man auch die Müdigkeit gesehen. Aber nachdem sich keiner verletzt hat, war es ein guter Test.“

Am Samstag ging es dann zum Testmatch nach Bratislava. Dabei konnten die Parndorfer gegen Inter Bratislava einen 3:1-Sieg einfahren. „Da sind wir viel kompakter gestanden und haben zudem unsere Chancen verwertet“, machte sich Knöbl positive Notizen. Keisuke Iida wurde beim Probegalopp in der Slowakei geschont. Dafür feierte Fabian Szabo nach Verletzungspause ein Comeback und absolvierte 25 Minuten.

Am Samstag geht es um 10 Uhr zum nächsten Testmatch gegen FK Raca Bratislava (2. Bundesliga). Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz in Neusiedl stattfinden. „Sollte die Witterung passen, werden wir aber auf Naturrasen ausweichen“, so Knöbl.