Parndorf: Perfekter Einstand für Schuster

Er kam, sah und siegte. Parndorfs neuer Feldherr Josef Schuster durfte bei seinem Debüt im Heidebodenstadion einen 4:0-Erfolg über Rudersdorf bejubeln.

„Das Spiel war in Ordnung“, durfte er sehr viele Plusse ins Klassenheft machen. Was ihm besonders gefiel, war die Einstellung seiner Truppe. „Ich habe schon bei den Gesprächen mit den Spielern unter der Woche gemerkt, dass das super Burschen sind.“ Gegen Rudersdorf offenbarten die Parndorfer Kicker auch ihre Stärke im Zweikampf. Vor allem im Luftraum: „Wir haben fast alle Kopfbälle gewonnen“, staunte der neue Übungsleiter nicht schlecht.

Aufholbedarf sah er noch bei der Kommunikation auf dem Feld. „Die Spieler müssen sich auch selber coachen und helfen. Das fehlt mir noch ein bisschen.“ Welchen Spielstil er mit Parndorf bevorzugen will? „Ich möchte, dass wir offensiver spielen und auch höher stehen. Da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns“, so Schuster.