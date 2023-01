Parndorfer Jahres-Startschuss mit Neo-Trio

Werbung

Am 10. Jänner starteten die Parndorfer ins Vorbereitungstraining. Wobei die Mannschaft noch bis 22. Dezember trainiert hatte. „Von daher ist es kein richtiger Trainingsauftakt“, ließen Sportkoordinator Simon Knöbl und Co. die Kicker bis kurz vor Weihnachten schwitzen. Beim SC/ESV geht es nun erst einmal „gemütlich“ mit zwei Einheiten pro Woche los, ehe sich das Pensum mit Fortdauer der Vorbereitung auf bis zu fünf Einheiten steigert.

Trainiert wird übrigens im Winterquartier auf der Sportanlage in Weiden. „Weil unser Platz noch gesperrt ist. Und weil wir in Weiden sehr gute Bedingungen auf Naturrasen haben“, so Knöbl.

Von der Mannschaft sind bis auf die Verletzten Samuel Durek, Oliver Augustini und Peter Thüringer alle an Bord. Durek wird nach seinem Kreuzbandriss aber schon bald mit dem Lauftraining beginnen. Thüringer ist nach erfolgreicher Schulter-OP wieder auf gutem Genesungsweg und startet demnächst mit der Physiotherapie. Bei Augustini, der erst im Herbst einen Kreuzbandriss erlitt, ist freilich noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Bezüglich neuer Transfers war es in den letzten Wochen sehr ruhig. Nach wie vor sind Keisuke Iida, Peter Schützenhöfer und Peter Trimmel die einzigen Neulinge im SC/ESV-Dress. „Es werden zum Training noch zwei, drei junge Spieler kommen, die wir schon länger auf dem Radar haben“, wollte Knöbl aber nicht ausschließen, dass sich noch ein weiterer Mann zum bisherigen Transfer-Trio hinzugesellen könnte.

Das erste von vier Testspielen bestreiten die Parndorfer übrigens erst am 31. Jänner. Gespielt wird gegen Kottingbrunn, der Spielort ist aber noch nicht bekannt und wird von der jeweiligen Witterung abhängen.