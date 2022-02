SC/ESV Parndorf: Ausgepowert, aber siegreich

Auch das ist gut zu wissen: Selbst wenn die Batterien nahezu leer sind und noch dazu die Bodenverhältnisse schwierig sind, können die Parndorfer etwas Positives aus der Angelegenheit machen.

So geschehen beim Match gegen den niederösterreichischen Landesligisten Mannersdorf. Auf holprigen Terrain gab es zwar keine Spielkunst zum Zungenschnalzen. Dafür mühte sich der SC/ESV zu einem 3:1-Erfolg. „Die Leistung hat gepasst. Wir waren nach zehn Trainingseinheiten in den letzten beiden Wochen ausgepowert“, berichtete Sportkoordinator Simon Knöbl.

Nun geht es zum Feinschliff, „die Vorbereitung ist vorbei, wir gehen in den Meisterschaftsmodus über.“ Was heißt: Drei Trainingseinheiten und am Freitag gibt es die Generalprobe gegen Pamhagen. Leider ohne David Dornhackl und Felix Wendelin. Ihr Einsatz zum Meisterschaftsstart die Woche drauf ist auch fraglich. „Bei David könnte es sich noch ausgehen. Bei Felix eher nicht, weil er noch Schmerzen hat“, seufzte Knöbl.