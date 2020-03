Am Sonntag ging eine Ära zu Ende: Gerhard Milletich trat nach 27 Jahren als Obmann des SC/ESV Parndorf zurück. Die Basis für die Zeit danach hat Milletich gelegt. Er bleibt als Sponsor erhalten und auch als Präsident. „Ich bin also nach wie vor dabei, kann aber auch einmal ruhigen Gewissens bei Sitzungen und Spielen fehlen.“

Der neue Obmann heißt Alfred Sutrich, ein Weggefährte des scheidende Obmanns seit der Stunde Null.

Mehr über den Obmann-Wechsel lest ihr am Mittwoch in der Printausgabe.