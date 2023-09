Jakub Lieskovsky: Vom Notnagel zum Fixstern

„Ich hatte ihn von Anfang an auf der Rechnung“, sagt Parndorfs Coach Josef Schuster. Sein geschultes Auge sah in Jakub Lieskovsky Potenzial, als andere ihn noch als reinen 1B-Kicker auffassten. Daher schnupperte der Verteidiger schon letzte Saison einmal in die Kampfmannschaft.

Jetzt, wo akuter Personalmangel die Parndorfer Abwehr durchlöchert hat, musste der 22-jährige Slowake ins kalte Wasser springen. Und das noch dazu ohne richtige Vorbereitung. „Weil er selber verletzt war“, wie Schuster verriet.

Jetzt sind fünf Meisterschaftspartien gespielt, in vier kam der Innenverteidiger zum Einsatz. Das Besondere dabei: Bis dato spielt er schnörkellos und so, als wäre er wohl im Abwehrzentrum „gesetzt“. „Er spielt momentan sehr gut. Aber er ist noch jung, es werden noch Einbrüche kommen“, bereitet Schuster schon jetzt den Schutzmantel über den Rohdiamanten. Der Parndorfer Cheftrainer wird sich jedenfalls schwer tun, seinen „Notnagel“ wieder vom Feld zu nehmen, wenn sich das Parndorfer Lazarett wieder lichtet.