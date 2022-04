Manfred Krist: Pama-Urgestein mit dem Herz beim UFC

Werbung

Manfred Krist wurde geboren, da gab es den 1960 gegründeten UFC Pama noch gar nicht. Nach seiner Spielerkarriere stand er dem Verein aber immer als tüchtiger Helfer zur Verfügung. „Funktionär war er eigentlich nie, aber immer da“, erinnert sich der heutige Obmann Norbert Potz.

„Er gilt als richtiges Urgestein.“ Fast täglich ist Krist, dessen Sohn Christian ebenfalls in der Kampfmannschaft kickte, am Platz. Er kümmert sich um die Wäsche, mäht und markiert den Platz. „Er hat jetzt sogar einen neuen Spindelmäher. Den hat er selber bezahlt“, so Potz weiter.

Natürlich übernimmt er vor den Heimspielen auch das Markieren des Rasens in der UFC-Arena. Zudem kümmert sich Krist auch um alles rund um den Platz. Wenn eine Wand neu gestrichen werden muss, ist er ebenso da, wie wenn Reparaturen an den Sitzbänken oder Wasser- und Elektroinstallationen anstehen.

Spieler und Betreuer sind mit Krist mehr als zufrieden. „Die Wäsche ist immer frisch gemacht, die Dressen werden vor den Spielen fein säuberlich platziert“, weiß Trainer Michael Guttmann. So gut wie alle Fans des UFC Pama haben ihn gewählt, 5.061 Stimmen sind für eine Gemeinde mit 1051 Einwohnern eine stolze Zahl.

Auch mit bald 70 Jahren denkt der Tausendsassa nicht ans Aufhören. „Er war eigentlich schon immer da, so lange ich mich erinnern kann“, erklärt Stürmer Christoph „Totti“ Werdenich. Mit dem Klub hat er jedenfalls zahlreiche Höhen und Tiefen durchgemacht. Aktuell im Spitzenfeld der 2. Liga Nord kann man sich aber auch oft zufrieden zurücklehnen und sich als einen Teil des Erfolgslaufes feiern lassen. Das hat sich Manfred Krist längst fix verdient.