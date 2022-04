Markus Kuster: Ein Star und seine Heimatgemeinde

Werbung

Foto: BVZ

Es ist tatsächlich beeindruckend, wie stark das Örtchen Pama mobil machen kann, wenn es um die BVZ-Sportlerwahl und Markus Kuster geht. Der 28-jährige Torhüter, dessen sportlicher Stern beim SV Mattersburg aufgegangen war und der seit 2020 beim Karlsruher SC in der 2. Deutschen Bundesliga unter Vertrag steht, wurde zum mittlerweile vierten Mal in Folge als Gesamtsieger gekürt.

So oft heimste Kuster über alle vier Kategorie-Grenzen (Sportler, Sportlerin, Gute Seele, Nachwuchsteam) hinweg burgenlandweit die meisten Stimmen ein. Jedes Mal war die Unterstützung beeindruckend, so auch diesmal: 159.428 Stimmen landeten in der BVZ-Zentrale.

Um so eine Zahl zu erreichen, braucht es freilich jede Menge fleißiger Unterstützer und eine starke Organisation dahinter. Die übernahm auch in diesem Jahr wieder Mama Monika Kuster, die einmal mehr die Unterstützung der Fans aus Pama hervorstrich. „Jeder und jede Einzelne war toll, ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite“.

Das sei nicht selbstverständlich, Jahr für Jahr so viele Personen zu mobilisieren und motivieren. Dementsprechend glücklich zeigte sich Monika Kuster auch, noch einmal so ein tolles Ergebnis für ihren Sohn eingefahren zu haben. Markus Kuster selbst, er erfuhr aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in Deutschland von seinem Sieg, freute sich natürlich und sagte zum Titel: „Es war und ist jedes Mal eine Ehre für mich, so eine große Unterstützung zu erfahren. Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben.“

Abschied aus Karlsruhe folgt im Sommer

Rein sportlich wird sich der Fußballprofi übrigens nach Ablauf seines Vertrags mit Ende der Saison verändern. Grund: die fehlende Spielpraxis, die er als Zweiergoalie hatte. „Der KSC ist ein toller Verein, trotzdem möchte ich natürlich wieder mehr Einsatzzeit.“ Die soll es eben bei einem neuen Verein geben – noch gibt es hier aber keine konkrete Entscheidung, wohin die Reise gehen soll. Doch wo auch immer Markus Kuster künftig spielen wird: Daumendrücker hat er genügend – allen voran die Fans aus seiner Heimatgemeinde.