Im schwierigsten Jahr für den Sport seit Jahrzehnten haben die rot-goldenen Vertreter eine Aufmunterung dringend nötig. Freunde, Verwandte, Arbeits- und Vereinskollegen haben im Zuge der BVZ-Sportlerwahl in vier verschiedenen Kategorien abgestimmt und die jeweiligen Sieger auf das oberste Treppchen gehievt. Wir stellen Ihnen die Gewinner aus dem Bezirk Neusiedl/See an dieser Stelle genauer vor – diese Plattform haben sich die Sieger verdient.

Sportler des Jahres. Markus Kuster, Goalie des Karlsruher SC in der 2. Deutschen Bundesliga, hat mit unfassbaren 147.660 Stimmen bereits das dritte Mal hintereinander die BVZ-Sportlerwahl als Gesamtsieger für sich entscheiden können. Ein ausführliches Portrait des Profis aus Pama, der mittlerweile als Legionär tätig ist, erschien bereits in der BVZ-Ausgabe der vergangenen Woche.

Sportlerin des Jahres. „Ich hab gescheppert wie ein Kluppensackerl“, freute sich Jasmin Schwarz vom DC Podersdorf riesig über ihren Sieg in der Kategorie Sportlerin des Jahres. Mit 1.884 Stimmen bekam die Podersdorferin viel Unterstützung aus ihrem Umfeld. Erst 2019 stieg Schwarz nach zehnjähriger Pause — zuvor war sie in Neusiedl im Einsatz — wieder in den Dartsport ein. Sie lebte lange Zeit in Wien, wo sie ihr Hobby ruhend stellte. Nach ihrer Rückkehr ins Burgenland wollte sie es noch einmal versuchen und stieß zum DC Podersdorf. „Zuerst habe ich in der 2. Klasse gespielt, nach drei Monaten wurde ich dann in die Einser-Mannschaft in die 1. Klasse ,hochgezogen‘“, erzählt sie. Ein Jahrzehnt ohne Pfeile zu werfen, macht sich aber bemerkbar. „Ich muss erst wieder reinkommen“. Künftig arbeitet sie bei einer Firma, die im selben Gebäude wie der Dartclub untergebracht ist — „praktisch!“ Immer nur alleine zu spielen sei aber nicht nach ihrem Geschmack: „Ich brauche einen Gegner neben mir, der Druck macht.“ Hoffentlich lässt die Covid-Pandemie das in absehbarer Zukunft wieder zu.

Gute Seele des Jahres. Thomas Werdenich ist bereits seit 40 Jahren mit dem UFC Pama verbunden. Zum 50. Geburtstag wurde der Sektionsleiter nun von seinen Funktionärskollegen, Freunden und Familie mit 3.649 Stimmen zur „Guten Seele“ des Bezirks Neusiedl gewählt. „Ich habe mich sehr über diese Auszeichnung gefreut“, so der Sieger. Markus Peresich, Funktionärskollege beim UFC Pama: „Diese Auszeichnung hat er sich auf jeden Fall verdient. Er ist top-verlässlich, opfert viel von seiner Freizeit für den Klub. Er war schon als Kind immer am Platz, ist dem UFC schon seit vier Jahrzehnten verbunden.“

Nachwuchsteam des Jahres. Die Parndorfer konnten mit ihrem U10-Nachwuchsteam den Bezirkssieg bei der BVZ-Sportlerwahl holen. Der Jubel bei den Kickern und den Betreuern war groß und der Triumph war absolut verdient: In der Meisterschaft waren die Parndorfer eine Klasse für sich und gingen ungeschlagen vom Platz. Genaue Zahlen sind dem SC/ESV dabei nicht wichtig. „Wir haben andere Benchmarks“, sagt Coach Simon Knöbl.

Die U10 des SC/ESV Parndorf sicherte sich den Titel „Nachwuchsteam des Jahres“ mit tollen 3.186 Stimmen. Das Trainer-Duo Simon Knöbl (r.) und Dejan Mladenov (l.) darf dabei zurecht stolz auf die Youngsters sein – und natürlich auch auf all jene, die für die Youngsters des SC/ESV abgestimmt haben. zVg.

Er betreut gemeinsam mit Dejan Mladenov die Youngsters, „manchmal haben wir auch Stationstraining, wo bis zu sechs Betreuer für die Kicker zuständig sein können.“ Die besagten „Benchmarks“ sind Testspiele gegen qualitativ hochwertige Gegner aus der Slowakei, Ungarn oder aus Wien. Dabei haben sich die Parndorfer sehr gut geschlagen.

Was neben der Qualität des Jahrgangs den Erfolg ausmacht? „Willige Kinder und willige Eltern. Der Rest ist Arbeit“, schmunzelt Knöbl, der auf ein Faktum sehr stolz ist: Das Team ist seit der U9 unverändert, „keiner hat aufgehört, obwohl wir den Leistungsgedanken forciert haben. Das zeigt die Stärke dieser Mannschaft.“ Im nächsten Spieljahr will man dann übrigens in der U11-Meisterschaft an den Start gehen.