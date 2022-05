Von Nachtschichten bis zum Tennisarm

Werbung

Es war ein schweißtreibendes Unterfangen, dem sich die Funktionäre und Fans der youngVEGANIS gestellt haben. „Wir wollten unbedingt Landessieger werden“, berichtete Dietmar Goldenits. Das Vorstandsmitglied des UFC Tadten war einer der Motivatoren, um im Rahmen der BVZ-Sportlerwahl Stimmen für die jungen Kicker zu generieren. „Es gab Leute, die haben bis spät in die Nacht Stimmzettel geschrieben und hatten beinahe einen Tennisarm.“

Die youngVEGANIS sind eine Nachwuchs-Spielgemeinschaft, die Kinder aus Wallern, Pamhagen, Tadten und St. Andrä vereint. Freilich konnten da viele Unterstützer gefunden werden, um für die jungen Kicker abzustimmen. Am Ende wurden es mehr als beachtliche 32.425 Stimmen – ein Wert, der in so manchen Jahren zum Landestitel gereicht hätte.

Nur Oggau sammelte noch mehr Stimmen

Dieses Mal aber nicht: Die U9 der Spielgemeinschaft Hügelland aus Oggau war mit 77.708 Stimmen der klare König. Am dritten Platz landete die U12-Spielgemeinschaft Rabnitztal mit 21.791 Stimmen. Allesamt sind das jedenfalls Ergebnisse, bei denen man nur den Hut vor dem Einsatz der Beteiligten ziehen kann.

Gerhard Mauersics, seines Zeichens Obmann des FC St. Andrä, hob vor allem die Energie beim UFC Tadten hervor. „Wir haben zwar auch Stimmen gesammelt. Aber die Hauptarbeit haben ganz klar die Tadtener geleistet.“ Nachsatz: „Nächstes Jahr werden wir das anders angehen und Vollgas geben.“

Dann sollen nämlich noch mehr Stimmen mobilisiert werden, um den Landestitel bei der Sportlerwahl zu erringen. „Wir werden angreifen“, stieß auch Goldenits ins gleiche Horn. „In jedem Fall ist das eine Aktion, die zusammenschweißt und Gaudi macht. Schon alleine deswegen werden wir wieder fleißig abstimmen.“