Wetterbedingt endete die Challenge Cornu in Nordfrankreich bereits einen Tag früher als geplant. Für Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka vom Burgenländischen Yachtclub (BYC) endete die erste Wettfahrt seit der Corona-Zwangspause mit einem soliden sechsten Platz.

Beim 35 Boote starken Teilnehmerfeld bewiesen Czajka/Kampelmühler, dass sie trotz der langen Regatta-freien Zeit nichts an Qualität verloren haben. In fünf von neun Wettfahrten platzierte sich das BYC-Duo unter den besten Neun. „Es ist sehr positiv, dass wir an dieser Regatta teilgenommen haben. Das war eine wichtige Standortbestimmung“, resümiert Steuermann Kampelmühler nach dem Comeback zufrieden. „Unser Bootshandling und die taktischen Entscheidungen waren sehr gut. Wir haben gesehen, dass im Training einiges weitergegangen ist. Die Starts mit vielen Booten konnten wir in den letzten Monaten nicht trainieren.“ Daher mussten die beiden zuerst wieder ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen, „um die Position an der Linie besser zu halten und mehr Zweikämpfe mit anderen Booten für uns zu entscheiden“, berichtet Steuermann Kampelmühler.

Das 49erFX-Duo Tanja Frank und Lorena Abicht kehrte unterdessen vom Training im spanischen Santander zurück ins Bundesleistungszentrum in Neusiedl. Eigentlich wollten die Segler vom Union Yacht Club Neusiedlersee (UYCNs) noch länger in Spanien bleiben, wegen der neuen Reisewarnung mussten sie aber spontan verfrüht die Heimreise antreten. „Das war die beste Lösung. Wir hatten am Freitag noch einen tollen Starkwindtag und haben danach alle zusammengeholfen. Wir haben keinen Einfluss auf die aktuelle Situation, werden aber jede Herausforderung bestmöglich meistern“, so Vize-Weltmeisterin Lorena Abicht.