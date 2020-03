NOEN

Kollektives „ruht“ in Parndorf! Die Verordnungen der Bundesregierung wegen des Coronavirus zwingen auch den SC/ESV zu drastischen Schritten. „Heimprogramm für alle Spieler. Mehr geht derzeit nicht“, klingt Coach Paul Hafner verzweifelt. „Natürlich ist so eine Situation sportlich nicht ideal. Man weiß nicht, wie lange die Pause dauern wird. Da lässt sich schwer das richtige Trainingsprogramm erstellen.“

Die Parndorfer gehen jedenfalls davon aus, dass Anfang April wieder trainiert werden kann. Ob auch die Meisterschaft wieder aufgenommen werden kann? „Das lässt sich schwer sagen. Sollte es zu einem Abbruch kommen, dann gibt es sicher einige Klubs, die unzufrieden sind. Egal, wie die Lösung dann ausschauen wird.“ Welche wirtschaftlichen Folgen die Krise für Parndorf haben wird? „Darüber haben wir noch nicht beratschlagt. Den März biegen wir noch drüber, dann schauen wir weiter.“

Eisenbarth: „Wäre schon geil gewesen“

Faktum ist: Die Spielpause gibt den angeschlagenen Kickern mehr Zeit, ihre Kräfte zu sammeln. Lukas Eisenbarth stand zwar kurz vor seinem Comeback im Dress des SC/ESV Parndorf. Nur neun Monate nach seiner Kreuzbandverletzung wohlgemerkt. „Jetzt bekomme ich noch mehr Zeit, um mein Knie zu stabilisieren“, sieht der 24-Jährige einen positiven Nebeneffekt bei der Zwangspause. Allerdings gibt er zu: „Schade, ich wäre schon richtig geil aufs Spielen gewesen.“

Wie das aktuelle Heimprogramm für die Kicker ausschaut? „Laufen, Hometrainer und Ball an die Mauer schießen. Letzteres wird mit der Zeit aber fad“, schmunzelte der Allrounder. Was sein persönliches Ziel mit Parndorf ist? „Aufsteigen. Der Verein gehört meiner Meinung nach in die Ostliga.“ Für Eisenbarth wäre es eine Wiederholung: Mit der Parndorfer 1B wurde er schon einmal Meister der Landesliga. „Jetzt will ich das auch mit der Einser packen.“