Run auf die Titel

Erstmals lud der SV St. Margarethen heuer zum Crosslauf an den Badeteich. Auf dem selektiven Kurs am Freizeitgelände St. Margarethen wurden gleichzeitig die Landesmeistertitel vergeben. Die Titel blieben dabei im Nordburgenland: Bei den Damen holte sich Anna Leser vom Laufteam Burgenland den Sieg, Landesmeister bei den Herren ist Johannes Heindl von den Hoadläufern Frauenkirchen. Er setzte sich knapp vor dem Trausdorfer Andreas Penias vom Veranstalter-Verein SV St. Margarethen durch. Bronze holte Organisator Franz Weixelbaum.

Bei den Damen ging der zweite Platz an Natalia Steiger-Rauth vom Leichtathletik Mittelburgenland. Den Gesamtsieg beim 1. SVM Crosslauf holte sich Gastläufer Mario Bauernfeind vom KUS ÖBV Pro Team. Beim Nachwuchs gingen die Titel an Fabian Holdmann (Laufteam) in der U14 sowie an Samuel Kerschbaum (LMB) in der U16-Klasse. In den Masters Klassen durfte in der Altersklasse W60 Brigitte Janiba (1. LC Parndorf) jubeln, bei den Herren setzten sich Franz Weixelbaum (M40) und Hoadläufer Christian Gartner (M50) durch.