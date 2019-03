Vergangenen Samstag ging der Crosslauf in Kaisersteinbruch mit den burgenländischen Landesmeisterschaften bereits zum vierten Mal über die Bühne. Der Andrang war, wie auch in den Jahren davor, wieder groß und zahlreiche landesweite Top-Athleten ließen es sich nicht nehmen, bei diesen Event an den Start zu gehen.

Der Bezirk war auch wieder überaus stark vertreten und holte sich einige Siege und und Spitzenplatzierungen. So komplettierten beim Hauptlauf etwa Peter Czencz (1. LC Parndorf) und Johannes Heindl (Hoadläufer) als Zweiter, beziehungsweise Dritter das Podest, hinter Landesmeister Stefan Wrzaczek.

Bei den Damen ging der Sieg an Lisa Mäntler (SVM), hier konnte sich aber Stefanie Kracher (Hoadläufer) den dritten Platz sichern. Auch bei den Kids war der Bezirk äußerst stark unterwegs und siegte gleich in drei Klasse.

Die Hoadläufer Johannes Haubenwallner (AK-A), Markus Haubenwallner (AK-C) und Anna Elisa Haubenwallner (AK-E) holten sich jeweils die Titel.

Jürgen Kovasits, Obmann des Verranstalters „Xtreme Sport Power Team Bgld 2.0“, zum Event: „Das Wetter war wirklich super, die Strecke top. Vielen Dank an die 160 Starterinnen und Starter, das hat richtig Spaß gemacht. Nächstes Jahr ist unser fünfjähriges Jubiläum, wir freuen uns schon drauf.“