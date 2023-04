Golser Zweier holte den Sieg

Werbung

Vor kurzem kam es zum Golser Derby in der 1. Klasse Nord: Crazy Orange 1 duellierte sich mit der Mannschaft von Crazy Orange 2. Showdown war natürlich im Seminarhotel Daniels, wo sich ein packendes Duell entwickelte.

Schließlich konnte sich die zweite Mannschaft knapp mit 13:9 durchsetzen. „Es war ein spannendes Spiel“, berichtete Wolfgang Beck von der siegreichen Zweier. „Es ging hin und her und am Schluss waren wir der Sieger. Wir haben sie seit Ewigkeiten nicht mehr geschlagen.“

Duell mit Jagakölla um den Meistertitel

Die Chance auf den Titel ist damit noch am Leben. Zwei Punkte fehlen auf den Tabellenführer Jagakölla. Das direkte Duell am 13. Mai wird wohl entscheiden, wer sich am Ende Meister nennen darf. Die Golser haben dabei übrigens Heimvorteil und hoffen auf den großen Wurf.

Den hat die Mannschaft „Crazy Orange Youngsters“ schon geschafft. Die Truppe, welche zum Großteil aus jungen Spielern besteht, ist ungeschlagen und hat den Meistertitel schon sicher. Am 28. April geht es nun in Andau darum, ob man auch die weiße Weste behalten wird.