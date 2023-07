Knapp 130 Starter beim Darts-Event in Neudorf

Volles Haus in der Neudorfer Veranstaltungshalle: 101 Herren und 26 Frauen gingen bei den Burgenländischen Dartsmeisterschaften in den unterschiedlichsten Bewerben an den Start. Inklusive Fans waren an den beiden Tagen an die 280 Menschen mit dabei. „Es ist alles super abgelaufen. Die Spieler waren auch sehr diszipliniert. So schnell wie dieses Mal sind wir noch nie fertig geworden“, berichtete Mitorganisator Wolfgang Beck. Der herausragende Akteur bei den Herren war Patrick Sojka aus Rohrbach, der gleich drei Titel einheimste (Einzel, Doppel, Mixed). Bei den Frauen stach die Bruckneudorferin Sonja Valla mit zwei Titeln heraus (Einzel, Doppel).

Im U12-Bewerb holte sich der Eisenstädter Samuel Ehmig den Titel, bei der U8 triumphierte der Frauenkirchner Tom Müller. Annalena Kriszta vom DC Barrique gewann bei den U12-Mädchen, Christoph Janitsch (DC Weingraben) bei der U18.