140 Starter gaben beim Duathlon Vollgas

Perfektes Triathlon-Wetter herrschte für die 140 Teilnehmer beim „Parndorfer Speedworld Supersprint Duathlon“, welcher wieder auf der Rennstrecke der Speedworld in Pachfurth durchgeführt wurde. Organisiert wurde das Event vom 1. LC Parndorf / Tri Team, der sich für die Athleten voll ins Zeug legte. Wochenlange Vorbereitungen einersetis und dann knochenharte Arbeit am Renntag und am Tag danach andererseits waren gefragt, um wieder ein perfektes Event zu zaubern. „Wir waren mit rund 20 Helfern im Einsatz“, berichtete Vizepräsident Siegfried Pamer. Er und Präsidentin Brigitte Janiba waren im Großeinsatz und spulten am Eventtag einige Kilometer herunter.

Pamer: „Machen das Ganze für die Kinder“

Warum der Verein den Duathlon organisiert? „Der Hauptmotor sind die Kinder. Wenn man sieht, welche Freude sie dabei haben, dann weiß man, warum man das alles macht“, war Pamer einmal mehr glücklich, als alles reibungslos über die Bühne ging.

Ein Highlight waren heuer die hochwertigen Medaillen mit einem implementierten drehbaren Logo vom LC Parndorf. „Jeder Finisher hat so eine Medaille bekommen. Und für die Stockerlplätze gab es Pokale“, erzählte Pamer. Übrigens wurden im Rahmen der Veranstaltung auch die Landesmeisterschaften in den Kategorien 40-49 und 50+ ausgetragen.

Hierbei triumphierte der Lichtenwörther Hans-Peter Wograndl vom TLC Donnerskirchen (40-49). Der UTTB stellte gleich zwei Landesmeister bei den 50+: Josef Rausch und Brigitte Fritscher aus Eisenstadt.