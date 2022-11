Jiu Jitsu-Youngsters räumen ab

Werbung

Am Samstag fanden sich in der Sportanlage St. Johann in Burghausen in Deutschland vier Nachwuchstalente des Jiu Jitsu Clubs Vila Vita Pannonia Wallern ein. Das Quartett kämpfte dort beim internationalen Jiu Jitsu-Bayerncup in den Disziplinen Fighting und Duo. Der Wettbewerb fand für die Altersgruppen U10 bis U18 statt.

Der Älteste im Team, Michael Freudenberger, trat in der Kategorie U16 bis 66 Kilogramm an. Er erreichte den dritten Platz. Sein Teamkollege Romeo Horvath konnte sich in der Kategorie U14 bis 62 Kilogramm ebenfalls Bronze sichern. Bei den unter 12-Jährigen konnte Emma Zsoldos in der Kategorie bis 42 Kilogramm Silber erkämpfen. Ebenfalls bei den unter Zwölfjährigen fuhr Paula Nyikos mit Edelmetall nach Hause. Sie gewann in der Kategorie bis 42 Kilogramm Gold.

Der stolze Trainer und Vereinsobmann, Ferdinand Fuhrmann, meinte über seine Youngsters: „Ich bin sehr zufrieden mit ihren Leistungen und hoffe, dass sie bei den kommenden Meisterschaften wieder gute Kämpfe abliefern können.“

Weiter geht es für die Nachwuchstalente am 13. November bei der Landesmeisterschaft in Niederösterreich.