Die Neusiedler haben sich insgeheim etwas mehr als die aktuelle Ausbeute erhofft. „Rang elf ist nicht wirklich unser Anspruch“, fasst es Kapitän Patrick Kienzl zusammen. Konkret ist für den 29-Jährigen einfach die Punkte-Ausbeute zu wenig: „Wir haben in einigen Spielen Punkte unnötig liegen gelassen.“

„Haben zu viele Eigenfehler gemacht“

Der Grund sind „zu einfache Fehler, die uns in der Rückrunde hoffentlich nicht mehr passieren“, so Kienzl, der aber doch auch einiges an positiven Aspekten aus dem Herbst mitnimmt: „Wir spielen jetzt schon in vielen Phasen einen wirklich ansehnlichen Fußball, versuchen vor allem in der Offensive Akzente zu setzen. Das ist zwar noch nicht alles perfekt, aber hat in vielen Momenten auch schon sehr gut funktioniert.“ Für die Rückrunde wird es bei den Seestädtern neben dem einen oder anderen Transfer auch das Comeback von Leistungsträgern geben.

Philipp Steiner beispielsweise stand in dieser Spielzeit noch nicht auf dem Feld, wird aber im Verlaufe der Rückrunde — wenn alles ohne Probleme über die Bühne geht — wieder fit sein. Für Außenbahnspieler Franz Weber sieht es noch besser aus. Er dürfte bereits zum Start der Rückrunde wieder voll einsatzfähig sein. Außerdem hat man mit Marcel Szikonya, der in der zweiten Hälfte des Herbsts ausfiel, dann wieder eine Option mehr für den Angriff.