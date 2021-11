Medaillenregen in der Wüste für Burgenlands Jiu Jitsu-Elite

In den Vereinigten Arabischen Emiraten maßen sich vergangene Woche die besten Jiu Jitsu-Kämpfer des Planeten. Aus burgenländischer Sicht verliefen die Titelkämpfe überaus erfolgreich. Sechs heimische Athleten gingen bei der Weltmeisterschaft im Wüstenstaat an den Start und ergatterten dabei gleich viermal Edelmetall.

Doppel-Triumph für Lisa Fuhrmann

Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu-Club Wallern, die sich erst im September zur U21-Europameisterin in der Klasse bis 63 Kilogramm gekürt hat, stieß auch im U21-Bewerb der Weltmeisterschaft wieder bis ins Finale vor, wo es zu einer Neuauflage des EM-Finalkampfes kam. Zwar unterlag die Wallernerin dort diesmal ihrer schwedischen Kontrahentin Ella Jakobsen, letztlich durfte sie aber eine hochverdiente Silbermedaille bejubeln. Bereits am nächsten Tag legte sie dann bei ihrem ersten WM-Auftritt in der Allgemeinen Klasse nochmals einen drauf.

Die 19-Jährige gewann ihre ersten beiden Kämpfe und eliminierte überraschend Titelverteidigerin Juliana Ferreira mit 12:10, ehe sie sich der Niederländerin Anne van der Brugge mit 2:7 geschlagen geben musste. Was folgte, war ein packendes kleines Finale gegen Orapa Senatham aus Thailand, das sie eigentlich schon knapp verloren hatte. Eine Strafe gegen Fuhrmann wurde nach Einspruch der Trainer aber noch revidiert, somit herrschte plötzlich wieder Gleichstand. Schlussendlich entschied die Anzahl der Ippon-Wertungen den Kampf doch noch zugunsten der Wallernerin. Damit sicherte sie sich bei ihrem ersten Antreten in der Elite-Klasse gleich die Bronzemedaille und war sichtlich ergriffen: „Mit dem dritten Platz hatte ich gar nicht gerechnet. Da sind mir dann direkt die Tränen rausgeschossen.“

Neben Fuhrmann waren auch die drei Brüder Alexander, David und Lukas Bauer von Jiu Jitsu Shin Halbturn in Abu Dhabi am Start. Während das Turnier für Alexander bereits nach zwei Kämpfen zu Ende war, arbeitete sich sein Zwillingsbruder Lukas in der Klasse U21 bis 69 Kilogramm sensationell bis ins Finale vor und wurde Vizeweltmeister. David, der Dritte im Bunde, erkämpfte in der U16 Platz sieben. Der Nickelsdorfer EM-Bronze-Gewinner Martin Tremetzberger belegte im Duo-Bewerb in der Allgemeinen Klasse den fünften Rang.

Die vierte Medaille für das Burgenland glänzte sogar in Gold und geht auf das Konto von Julia Blawisch vom KSC Dragonfighters Bruckneudorf. Sie setzte sich in der Klasse U21 bis 70 Kilogramm gegen alle Konkurrentinnen durch und holte überraschend den Weltmeistertitel. Ihren Erfolg konnte sie zunächst gar nicht fassen, bei der Siegerehrung brachen bei der 19-Jährigen schließlich alle Dämme: „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, zu wissen, dass ich mir einen Traum erfüllt habe“, schilderte sie nach dem Wettkampf.

Hannes Ganster zieht zufrieden Bilanz

Mit ihren Leistungen haben die heimischen Athleten nicht nur bei sich selbst große Emotionen freigesetzt, sondern auch ihre Familien, Trainer und Funktionäre glücklich gemacht. – allen voran den burgenländischen Landesverbands-Präsidenten Hannes Ganster, der für seine Schützlinge nach der WM voll des Lobes war: „Mit einer Bronzemedaille, zwei Silbermedaillen und einem Weltmeistertitel haben wir eine wirklich hervorragende Bilanz. Von bislang zehn österreichischen Medaillen gehen vier auf das Konto von Burgenländern. Da muss man als Landespräsident wirklich stolz sein, dass wir solche ambitionierten Kämpfer am Start gehabt haben. Es war eine sehr gute Weltmeisterschaft.“

Die Zukunftsaussichten für die allesamt noch sehr jungen burgenländischen Athleten könnten besser kaum sein. Bereits Ende des Monats gehen in Pressbaum die Staatsmeisterschaften über die Bühne, dann dürfen sie wieder ihr Können unter Beweis stellen.