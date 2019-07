Im Rahmen der „multisport european championships“ im rumänischen Ungheni wurden auch die Europäischen Meisterschaften im Duathlon ausgetragen. Zu Fuß und am Rad war auch Hoadläufer Johannes Heindl am Start. Er stellte sich den zehn Kilometern auf der Laufstrecke in 36:01 Minuten, danach ging es für 40 Kilometer aufs Fahrrad. Nach 57:40 Minuten durfte Heindl den Sattel wieder verlassen. Den Abschluss bildete ein Fünf-Kilometer-Lauf. Trotz der großen Belastung davor benötigte er dafür nur 17:13 Minuten.

Nach insgesamt 1:53,46 Stunden überquerte Heindl die Ziellinie als Europameister bei den Herren zwischen 20 und 24 Jahren. In der Allgemeinen Klasse ergab seine Spitzenzeit den hervorragenden vierten Platz.