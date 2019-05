Die Europameisterschaft im englischen Weymouth ist für die burgenländischen Vertreter des Österreichischen Segelverbandes mit äußerst zufriedenstelled zu Ende gegangen. Das Nacra 17-Duo Thomas Zajac und Barbara Matz hat das Medal Race mit Rang sieben beendet und diesen Platz auch in der Europawertung errungen. Farese/Zöchling - das zweite OeSV-Boot in der Nacra 17-Klasse - glänzte am Schlusstag in der Silberflotte und bilanzierte als zweitbestes Team der Juniorenwertung.

Im Olympiarevier von 2012 holte das Duo Zajac/Matz bei schwierigen Verhältnissen – wenig Wind, Regen, Kälte und damit verbunden lange Wartezeiten – im abschließenden Medal-Race einen siebenten Rang. Großbritannien errang mit einem Doppelsieg Gold und Silber, Bronze ging an Dänemark.

„Das Medal Race war eine Leichtwind-Partie. Wir hatten zwar einen guten Start, sind dann aber leider nicht so in die Gänge gekommen“, berichtete Steuermann Thomas Zajac. . Der Wiener ist mit dem Abschneiden bei der Europameisterschaft aber zufrieden: „Es lief zwar nicht alles gut diese Woche, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden.“ Anfang Juni geht es für das OeSV-Boot beim Weltcupfinale vor Marseille weiter (2. bis 9. Juni).

Das zweite Nacra 17-Duo, Laura Farese und Matthäus Zöchling beendeten die Regatta als zweitbestes Team der Juniorenwertung und insgesamt an 38. Stelle. In den letzten beiden Wettfahrten der Silberflotte gelang den beiden erst 19-Jährigen ein sechster und ein dritter Rang.