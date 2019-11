Für Lena Grabowski steht das nächste Großevent auf dem Programm. Anfang Dezember startet die junge Parndorferin, die für die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) tätig ist, bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow. Dort wird die 17-Jährige über fünf Distanzen an den Start gehen: 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie 100 und 200 Meter Lagen.

Dienstag-Training im Wettkampf-Becken

Die Ziele für das Kurzbahn-Event sind klar gesteckt: „Ich möchte neue Bestzeiten schwimmen, mir aber keine Finalteilnahmen aufbürden, da ich nicht weiß, wie stark die Konkurrenz in Schottland sein wird.“ Die Vorbereitungen laufen gut, so Grabwoski: „Wir sind gerade am Beginn des Abtrainierens.“ Am kommenden Montag bricht der ÖSV-Tross nach Glagow auf. Am Montag-Nachmittag beziehungsweise am Dienstag hat die junge Parndorferin mit ihren Nationalteamkollegen noch die Möglichkeit, sich im Wettkampfbecken einzuschwimmen.

Am kommenden Mittwoch, dem ersten Bewerbstag, geht es für Grabowski dann gleich mit 100 Meter Rücken los.