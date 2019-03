Von Anfang Jänner bis MItte März waren Tanja Frank und Lorena Abicht unterwegs. Mit Stationen in Miami und Neuseeland, wo das 490er-fx Duo ein neues Boot bekam, hat man intensive Wochen hinter sich.

„Das Training in Neuseeland war sehr cool, die Bedingungen dort sind ein Wahnsinn. Wir hatten immer guten Wind und tolles Wetter“, so Tanja Frank. Neuseeland ist Ende 2019 auch Austragungsort der WM. Aktuell sind Frank und Abicht in Mallorca, wo ab dem Wochenende die Princess Sofia Trophy stattfindet.

Frank: „Das Medal Race ist immer ein Ziel von uns. Das ist klar. Wir haben allerdings wieder einen neuen Mast und ein neues Segel. Wir haben einen guten Mast und den müssen wir schonen falls es wirklich der einzig bleibt, den wir haben.“