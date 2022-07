Alles neu beim GST Mönchhof

Werbung

Am Dienstag starteten die Damen des SC Neusiedl und das GST Mönchhof in die Vorbereitung für die neue Saison. Die Seewinklerinnen taten das allerdings nicht mehr als GST Mönchhof, sondern als SC Frauenkirchen Damen.

Das Team zog eine Ortschaft weiter und wird künftig in der Gebietsliga Industrieviertel in Niederösterreich spielen. „Die Liga passt zu uns, da haben wir vor ein paar Jahren auch schon einmal gespielt“, so Führungsspielerin Sandra Himmler. Eine Umstellung wünscht sie sich auch auf der Trainerbank. Spielertrainerin Andrea Wagersreiter wollte eigentlich nur interimsmäßig an der Seitenlinie stehen, bisher wurde aber noch kein neuer Trainer gefunden. „Andrea würde sich lieber auf ihre Rolle als Spielerin konzentrieren. Wir sind noch auf der Suche“, so Himmler. Schon am Freitag steht gegen den SC Melk das erste Testspiel an. Ende August startet dann die Saison in der neuen Liga.

Für die NSC-Damen wird es nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Wiener Landesliga erst Anfang September ernst. Es bleiben also noch sechs Wochen Zeit, um sich mit dem neuen Trainerteam zu arrangieren. Nach dem Abgang von Milivoj Vujanovic werden künftig die bisherigen Co-Trainer Herbert Aguinaga und Nina Potz sowie Anita Stefan als Spielertrainerin das Team betreuen. Die 32-Jährige hat schon von 2011 bis 2019 in Neusiedl gespielt und dabei 184 Tore erzielt. „Sie kann uns sicher weiterhelfen, sowohl als Trainerin, als auch als Spielerin“, sagt Co-Trainerin Nina Potz.

Mit Ivana Dzalto und Kapitänin Selina Kellner mussten die Neusiedlerinnen zwei Abgänge verschmerzen, dafür kamen zuletzt einige junge Spielerinnen dazu. Die 14-jährige Hana Zigova kommt aus Kittsee, die gleichaltrige Hannah Schwarzbauer aus Illmitz und Kimberly Riepl aus dem eigenen Nachwuchs. Außerdem wurden mit Chiara Ehn und Viktoria Brunner zwei Spielerinnen reaktiviert.