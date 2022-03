Auftakt nach Maß für Neusiedler Damen

Am 15. August musste die Frauenmannschaft des SC Neusiedl in der ersten Runde der 2. Bundesliga eine 0:6-Klatsche gegen Landhaus hinnehmen, damals hingen die Köpfe bei den Kickerinnen. Ein halbes Jahr später sieht die Welt ganz anders aus: Jubelnd lagen sich die Seestädterinnen in den Armen, als der Schiedsrichter am Samstag die Partie im Sportzentrum Neusiedl abpfiff. In einem Kraftakt hat der NSC den Tabellennachbarn aus Niederösterreich mit 2:1 besiegt. Damit gelang gleich in der ersten Runde der Frühjahrssaison der erste Sieg, auf den man in der Hinrunde acht Spiele warten musste.

Noch vor Anpfiff mussten die Neusiedlerinnen zunächst einen Rückschlag hinnehmen: Trainer Milivoj Vujanovic und Co-Trainer Herbert Aguinaga verpassten den Rückrunden-Auftakt coronabedingt. Das Team ließ sich davon allerdings nicht beirren, startete unter der Leitung von Co-Trainerin Nina Potz gut in die Partie und jubelte in der zehnten Minute schon über die Führung. Allerdings nur kurz, denn die Fahne des Linienrichters war nach dem Abstauber von Neuzugang Nikola Sobanova oben. Die Gäste aus Niederösterreich fanden dann immer besser ins Spiel, dominierten und gingen in Minute 27 verdient in Führung.

Für die Neusiedlerinnen war das Tor wohl ein WeckrufZehn Minuten später revanchierten sie sich bereits: Damla Kirli bediente die in der Mitte stehende Sobanova - 1:1, diesmal zählte der Treffer. In der zweiten Halbzeit waren es dann die Heimischen, die besser ins Spiel fanden, in der 53. Minute schlugen sie aus ihrer Überlegenheit Profit. Kirli machte es diesmal selbst und staubte eiskalt ab, nachdem die gegnerische Torhüterin einen Ball nicht festhalten konnte. Der NSC spielte danach befreit auf, konnte aber keine Torchance mehr verwerten. Eine Schrecksekunde gab es in Minute 78. Da entschied der Unparteiische nach einem Foul von Dzalto auf Elfmeter, doch Torfrau Jasmin Müller wuchs über sich hinaus und parierte sowohl den Strafstoß als auch den Nachschuss.

Es blieb schließlich beim 2:1, damit schob sich das nun spielfreie Neusiedl auf den zehnten Tabellenplatz. Nina Potz zeigte sich mehr als zufrieden: „Ich bin so stolz auf die Leistung der Mannschaft, die sich durch die schwierigen Vorzeichen nicht beirren lassen hat. Das war ein Sieg, an den ich mich noch sehr lange erinnern werde.“