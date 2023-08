Auftaktniederlagen für Frauenkirchen und St. Margarethen

St. Margarethen – Wampersdorf 1:4. Die Heimischen duellierten sich mit einem übermächtigen Gegner. „Zehn Spielerinnen waren einfach besser“, analysierte Coach Josef Degeorgi. „Da war nicht viel zu machen.“ Er zählte einen Torschuss seiner Mannschaft, der zappelte auch dank Linda Lukac im Netz. Ansonsten gab es noch zwei Corner und einen „verhunzten“ Schuss, der nichts einbrachte.

Auf der Gegenseite gab es vier erfolgreiche Torabschlüsse, es hätten aber auch mehr Treffer sein können. Doch im Tor der St. Margarethnerinnen spielte Anna Granabetter eine bärenstarke Partie und zeichnete sich mit einigen Paraden aus.

Als nächstes muss das SV-Team nach Laxenburg (Samstag, 13 Uhr). „Wieder eine starke Mannschaft“, rechnet Degeorgi mit einer harten Nuss. Maria Jäger wird zudem urlaubsbedingt fehlen.

Admira Wr. Neustadt – Frauenkirchen 10:2. Die klare Niederlage gegen die Übermannschaft aus Wiener Neustadt war es nicht, die für kollektive Schockstarre bei den Frauenkirchnerinnen sorgte. Denn Nicole Meidlinger erlitt einen Kreuzbandriss und musste nach 32 Minuten ausgetauscht werden. Ein riesiger Schlag für das GST, das ohnehin mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen hat. „Wenn so eine Führungsspielerin ausfällt, dann schmerzt das natürlich extrem“, war Coach Sandra Himmler gezeichnet. Das Gespenstische an der Sache ist, dass sich in der Vorsaison eine andere Frauenkirchnerin in Wr. Neustadt schwer verletzte: Kerstin Wurm. „Dieser Platz ist verflucht. Ich glaube, dort fahren wir nicht mehr hin“, übte sich Himmler im Galgenhumor. Sie muss jetzt für das nächste Match gegen Krumbach (Sonntag, 16:30 Uhr) jedenfalls tief in die Trickkiste greifen, um den schweren Ausfall zu kompensieren.