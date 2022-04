Bittere Auftakt-Pleite für FSG, Grippe plagt Mönchhof

Werbung

Nach einer durchwachsenen Hinrunde, die von teils hohen Niederlagen geprägt war, musste sich bei der FSG St. Margarethen/ Neusiedl 1b etwas ändern, um in der Rückrunde konkurrenzfähig zu sein. Das passierte in der Winterpause auch: Drei Neuzugänge verstärkten den Kader um Spielertrainerin Chiara Töltl, die mit dem Einsatz ihrer Mannschaft in den Testspielen zufrieden war.

„Für das erste Spiel gegen Dreistetten bin ich guter Dinge“, sagte Töltl vor Rückrundenstart. Einige Tage danach ist es um ihren Gemütszustand anders bestellt. Gegen den Tabellenfünften gab ihre Mannschaft am Freitag zwar in den ersten Minuten eine gute Figur ab, als den Gästen der erste Treffer gelang, war der Bann aber gebrochen und binnen fünfzehn Minuten folgten drei weitere Gegentore – Pausenstand 0:4.

In Hälfte zwei musste Torfrau Laetitia Altmann drei weitere Male hinter sich greifen, die Partie endete 0:7. Töltls vernichtendes Urteil: „Die Leistung war katastrophal. Uns fehlt es an Ehrgeiz und Kampfbereitschaft. In der ersten Halbzeit haben wir kein einziges Foulspiel begangen – ich bin mit meinem Chinesisch am Ende.“ Einfacher wird es für ihre Mannschaft nicht, am Wochenende wartet Tabellenführer Bad Sauerbrunn. „Das Training wird diese Woche nicht lustig werden“, kündigte Töltl an.

Grippewelle wurde zum Spielverderber

Nicht im Einsatz waren die Damen des SC Neusiedl und das GST Mönchhof. Die Seewinklerinnen hätten am Sonntag auswärts bei der dritten Mannschaft der Wiener Austria antreten sollen. Allerdings wurde ausnahmsweise nicht das Coronavirus, sondern die Grippewelle zum Spielverderber „Dadurch sind uns einige Spielerinnen ausgefallen – zu viele, um das Match durchführen zu können“, so Goalgetterin Sandra Himmler. Die Partie wird nun wohl als 0:3-Niederlage gewertet werden, das muss aber noch offiziell abgesegnet werden. Das Heimspiel gegen Altera Porta 1b sei aber nicht in Gefahr.

Neusiedl hatte planmäßig spielfrei in der 2. Bundesliga und Zeit, die Niederlage gegen Geretsberg zu verdauen. „In der letzten Woche haben wir fleißig trainiert“, sagte Trainer Milivoj Vujanovic. Gegen die Carinthians aus Spittal/Drau wird sein Team dann am Samstag jedenfalls auf Sieg spielen. „Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber nicht zu viel. Wir werden attackieren.“