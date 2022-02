Blau-Gelb statt Violett für Mönchhoferin Martina Mädl

Achteinhalb Jahre spielte Martina Mädl in der ÖFB Frauen-Bundesliga für die Wiener Austria (ehemals USC Landhaus). Mehr als 150 Bewerbsspiele absolvierte sie in dieser Zeit, die meisten davon als Kapitänin. Nachdem sich die 30-Jährige im letzten Meisterschaftsspiel der vorigen Saison schwer am Knie verletzt hatte, wurde ihr im Herbst mitgeteilt, dass der neue Trainer nicht mehr mit ihr plant. Eine Entscheidung, die Mädl nicht ganz nachvollziehen kann: „Vor meiner Verletzung war ich eine Leistungsträgerin. Dann ist mir nicht die nötige Zeit gegeben worden, um wieder fit zu werden.“ Mädl entschied sich daraufhin, den Verein zu verlassen. Sie beendete auch ihre Tätigkeit als Trainerin des Future-League-Teams der Veilchen, das sie seit letztem Jahr betreut hatte.

Kurz darauf machte der Mönchhoferin der First Vienna FC ein Angebot. Österreichs Rekordtorschützin Nina Burger übernahm dort im Juli 2020 als Sportliche Leiterin. In ihrer ersten Saison stieg die Vienna in die Bundesliga auf, zurzeit liegt der Klub auf dem vierten Tabellenplatz. Burger wollte Mädl, die sie noch aus gemeinsamen Nationalteam-Zeiten kannte, unbedingt verpflichten. Lange überreden musste sie ihre ehemalige Mitspielerin nicht: „Hier wird sehr professionell gearbeitet. Die Ziele des Vereins sind klar definiert, so hat mich Nina Burger schnell überzeugt“, erzählt Mädl der BVZ.

Verpflichtet wurde die Mönchhoferin zunächst einmal als Co-Trainerin des Future-League-Teams und Nachwuchsbetreuerin. Ob sie für die Vienna jemals auch als Spielerin auflaufen wird, ist noch unklar, die 30-Jährige befindet sich nach ihrer Verletzung derzeit noch in der Reha. „Wie es mit meiner Karriere als Spielerin weitergeht, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Ich muss abwägen, ob ich das Risiko einer weiteren Verletzung noch eingehen will“, sagt Mädl. Sollte sie sich dazu entschließen, weiterzumachen, dann jedenfalls nicht als Aushilfskraft. „Halbe Sachen sind nicht meins. Entweder ich zieh es durch oder ich lass‘ es.“

Ob Mädl noch einmal auf den Platz zurückkehrt, ist für ihren neuen Verein zweitrangig: „Das ist für uns aktuell kein Thema, wir möchten ihr da keinen Druck machen“, erklärt Nina Burger. Für sie stand bei der Verpflichtung die Person Martina Mädl im Vordergrund. „Mit Martina haben wir sehr viel fußballerische Erfahrung und Qualität dazugewonnen, aber vor allem auch eine starke Persönlichkeit.“