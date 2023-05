Dreimal Happy-End

GÖTTLESBRUNN – ST. MARGARETHEN 3:4. In einem verrückten Spiel, in dem es hin- und herging, hatte St. Margarethen den längeren Atem und siegte verdient mit 4:3. „Ein sehr nervenaufreibendes Spiel“, war Coach Josef Degeorgi nach der Partie gezeichnet. Sein Team geriet rasch in Rückstand, drehte das Match dann auf 2:1 um. Nach dem neuerlichen Ausgleich zog der SV auf 4:2 davon. Das 3:4 machte die Heimischen nochmals lebendig, es blieb aber beim knappen Sieg. Laura Maria Kroyer war mit drei Toren die überragende Spielerin am Platz. „Aber die ganze Mannschaft hat brav gespielt“, so Degeorgi.

LAXENBURG – FRAUENKIRCHEN 1:2. Mit einem Notaufgebot und Sandra Himmler als Neo-Coach an der Spitze fuhr das GST einen 2:1-Sieg ein. Die Tore besorgten die beiden Kücken: Nina Lentsch (16) erzielte ihr erstes Tor. Für Janine Kettner (18) war es der zweite Treffer. „Erste Halbzeit waren wir klar besser. Nach der Pause wurde Laxenburg stärker. Auch weil sie wechseln konnten, wir aber nicht“, analysierte Sektionsleiterin und Spielerin Nicole Gisch.

Himmler coacht übrigens die Mannschaft gemeinsam mit Routinier Kerstin Wurm, die derzeit aufgrund einer Verletzung außer Gefecht ist.

SIMMERING – NEUSIEDL 1:3. „Wir sind eine Auswärts- und Kunstrasenmannschaft“, so NSC-Coach Robert Mjka. Das 3:1 in Simmering war schon der sechste Sieg vor fremder Kulisse. Das bedeutet Platz zwei in der Auswärtstabelle.

Zum Spiel: Der NSC war 65 Minuten lang extrem stark und führte zur Pause mit 3:0. „Dann haben wir uns durch Schiedsrichter-Entscheidungen etwas aus dem Konzept bringen lassen“, meinte Mjka. Slavka Seckova reiste extra von Graz an, um ihr Team zu unterstützen. „Ich habe sie zum ersten Mal gesehen“, lachte Mjka über die Torschützin zum 2:0.