Frauenfußball Frauenkirchen drehte noch die Partie um

Siegreiche Girls! Das GST Frauenkirchen jubelte über den 3:2-Sieg gegen Göttlesbrunn. Zwischenzeitlich lag man gegen die Niederösterreicherinnen mit 1:2 hinten, ehe ein Gruber-Doppelpack die drei Punkte bescherte. Foto: privat

Werbung

D as GST Frauenkirchen lag gegen Göttlesbrunn kurz nach der Pause mit 1:2 hinten, gewann aber am Ende mit 3:2. St. Margarethen war in Willendorf willenlos (0:1), Neusiedl unterlag bei Altera Porta glatt mit 0:6.