Frauenkirchen mit Sieg zum Abschluss

GST FRAUENKIRCHEN – GÖTTLESBRUNN 2:0. Einmal mehr mussten die Frauenkirchnerinnen in die Trickkiste greifen, um die Personalprobleme auszugleichen. Christina Pahr und Michaela Milletich mussten aushelfen und 90 Minuten durchspielen.

Beim GST ging eine Spielerin massiv ab: Goalgetterin Nadine Dotter. „Sie war gelbgesperrt und ist uns stark abgegangen. Dotter bringt sehr viel Dynamik in unser Spiel und das hat bei uns dieses Mal gefehlt“, analysierte Sektionsleiterin und Spielerin Nicole Gisch. Trotzdem konnte sich das Heimteam mit 2:0 durchsetzen. Das 1:0 besorgte Patricia Koch, die einen schönen Angriff erfolgreich abschloss. Den zweiten Treffer steuerte Nicole Meidlinger mit einem herrlichen Freistoß genau ins Kreuzeck bei. „Ansonsten hatten wir noch ein paar Chancen. Der Gegner war nur einmal gefährlich und hat aus spitzem Winkel an die Latte geschossen“, so Gisch. Am Ende durfte sich das GST über einen Sieg zum Abschluss und den fünften Platz in der Tabelle freuen. „Wir sind mit der ersten Saison in der neuen Liga zufrieden“, meinte Gisch. Ein massives Problem waren heuer die verletzungsbedingten Ausfälle, die den Kader bis aufs Letzte strapazierten. Im Sommer sollen Neuzugänge Abhilfe verschaffen. Abschließend sei noch die tolle Bilanz von Neo-Coach Sandra Himmler erwähnt. Seit sie im Amt ist, gab es drei Siege und zwei Remis (und damit noch keine Niederlage).

ZÖBERN – ST. MARGARETHEN 7:4. Die Kickerinnen aus St. Margarethen lagen zur Pause mit 3:1 in Führung. Linda Lukac schoss das 1:1 und nutzte dabei einen Fehler der Torfrau aus. Nach einem Kroyer-Stangler erhöhte Julia Schmiedl auf 2:1 und das Tüpfelchen auf dem i besorgte Laura Maria Kroyer selbst und erzielte das 3:1.

Zur Pause brachten die Heimischen dann eine wahre Wunderwaffe ins Spiel „und die hat den Unterschied ausgemacht“, war bei Coach Josef Degeorgi und seinem Team die Enttäuschung groß. Lisa Maria Baumgartner spielte die Abwehrreihe der Gäste schwindlig, schoss vier Tore und war somit maßgeblich am 7:4-Erfolg von Zöbern beteiligt. „Schade. Natürlich waren wir enttäuscht. Zum einen, weil wir geführt haben. Zum anderen, weil wir gegen den Tabellennachbarn gespielt haben“, so Degeorgi.