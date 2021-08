31 Frauen stark ist der Kader der neuen Spielgemeinschaft St. Margarethen/Neusiedl 1b — zumindest auf dem Papier. Auf dem Rasen plagt das nordburgenländische Frauenteam allerdings schon vor Saisonstart akuter Personalmangel. „Beim heutigen Training waren wir nur zehn Leute. Die Neusiedlerinnen kennen wir auch noch nicht wirklich“, erklärt Spielertrainerin Chiara Töltl vom SV St. Margarethen, die auch die neue Spielgemeinschaft trainiert. Ob sich die Lage bis zum ersten Meisterschafts-Match bessert, ist fraglich.

Ihre Testmatches mussten die „Magrednerinnen“ jedenfalls absagen. Grund: Spielerinnenmangel. Ohne Spielpraxis und ohne vorher zusammen gekickt zu haben startet für die SPG St. Margarethen/Neusiedl 1b nun nächsten Samstag der Ligabetrieb in der niederösterreichischen Gebietsliga Industrieviertel. Zum Auftakt wartet allerdings „nur“ Göttlesbrunn, gegen die man auch uneingespielt keine haushohe Niederlage erwartet.

In Neusiedl sieht man den aktuell ausgedünnten Kader gelassen. „Es ist Urlaubszeit, da kann das schon einmal vorkommen. Normalerweise würde jetzt erst der Trainings-, nicht der Meisterschaftsbetrieb starten. Das ist für uns alle eine neue Situation“, so Kickerin und Co-Trainerin Nina Potz. Das werde sich mit September einpendeln, schätzt sie.

Künftig will die Spielgemeinschaft je einmal pro Woche in Neusiedl und in St. Margarethen trainieren — hoffentlich mit mehr Frauen am Platz. Gestern (nach Redaktionsschluss) lief die neue Spielgemeinschaft erstmals gemeinsam auf, Gegner war dabei die U15 des SV Mörbisch.